Сталі вядомы імёны пераможцаў конкурсу "Валанцёр года - Добрае сэрца - 2025"
Аўтар:Анастасія Рудская
У Мінску стартаваў форум "Валанцёрства без меж". 5 снежня адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця. Сталі вядомы імёны пераможцаў рэспубліканскага конкурсу "Валанцёр года - Добрае сэрца - 2025".
Традыцыйна ў Міжнародны дзень валанцёра, які ва ўсім свеце адзначаецца 5 снежня, падводзяць вынікі добраахвотніцкай дзейнасці і ўзнагароджваюць лепшых.
Конкурс "Валанцёр года" праходзіў з 1 кастрычніка ў тры туры. Раённы, рэгіянальны, рэспубліканскі. Удзельнікі з усіх куткоў Беларусі рознага ўзросту. Ад навучэнкі і студэнцкай моладзі да цэлых добраахвотніцкіх атрадаў (гл. відэа).