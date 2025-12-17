3.68 BYN
Сталі вядомы лаўрэаты спецыяльнай прэміі Прэзідэнта "Беларускі спартыўны Алімп"
Аўтар:Станіслаў Ліпскі
Кіраўнік дзяржавы сёння падпісаў Указ аб прысуджэнні спецыяльнай прэміі Прэзідэнта "Беларускі спартыўны Алімп". Сёлета ўдастоены гэтай ганаровай узнагароды двухразовы алімпійскі чэмпіён Іван Літвіновіч, легендарны гандбольны трэнер Спартак Мірановіч і Прэзідэнцкі спартыўны клуб.
20 гадоў каласальнай падтрымкі абсалютна ўсіх кірункаў беларускага спорту: ад дзіцяча-юнацкага да вышэйшых дасягненняў, ад людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця да дзяцей, якія апынуліся ў складаным сацыяльным становішчы (больш падрабязна – глядзіце відэа).