Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Сталі вядомы лаўрэаты спецыяльнай прэміі Прэзідэнта "Беларускі спартыўны Алімп"

Кіраўнік дзяржавы сёння падпісаў Указ аб прысуджэнні спецыяльнай прэміі Прэзідэнта "Беларускі спартыўны Алімп". Сёлета ўдастоены гэтай ганаровай узнагароды двухразовы алімпійскі чэмпіён Іван Літвіновіч, легендарны гандбольны трэнер Спартак Мірановіч і Прэзідэнцкі спартыўны клуб.

20 гадоў каласальнай падтрымкі абсалютна ўсіх кірункаў беларускага спорту: ад дзіцяча-юнацкага да вышэйшых дасягненняў, ад людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця да дзяцей, якія апынуліся ў складаным сацыяльным становішчы (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Разделы:

Грамадства