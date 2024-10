Сталі вядомыя імёны прадстаўнікоў Беларусі на юбілейным "Славянскім базары"

Пуцёўку на конкурс выканаўцаў эстраднай песні "Віцебск 2021" атрымаў 20-гадовы студэнт Мінскага каледжа мастацтваў Данііл Мышкавец. Канкурэнцыя ў пераможца была годная. Славянскія і сусветныя хіты на нацыянальным адборы выканалі вакалісты Мінска, Жодзіна, Магілёва, Гродзенскага, Віцебскага і Брэсцкага рэгіёнаў. Удзельнікам ад 18 да 28 гадоў, у кожнага дыплом з музычнай адукацыяй і дзясяткі пунктаў удзелу ў конкурсах. Данііл Мышковец выканаў песню Maybe I, maybe you.