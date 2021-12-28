Стартавала абмеркаванне паправак у Канстытуцыю Беларусі

У кожнага беларуса з'явілася магчымасць паўплываць на Асноўны закон краіны. Працягваецца абмеркаванне паправак у новую рэдакцыю Канстытуцыі, якую трэба будзе зацвердзіць на рэферэндуме. Так, прадугледжваецца павялічыць працягласць паўнамоцтваў дэпутатаў да 5 гадоў і арганізаваць выбары ў адзіны дзень галасавання ў апошнюю нядзелю лютага.



Прапановы грамадзян будуць прымаць ва ўсіх дзяржаўных органах краіны. Прачытаць праект змяненняў і дапаўненняў Канстытуцыі Беларусі можна на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале pravo.by. Аналіз грамадскай думкі ў рэжыме рэальнага часу будзе адбывацца ў Нацыянальным цэнтры прававой інфармацыі, які па выніках падрыхтуе найбольш яркія прапановы ў абагульненым выглядзе.



