Статыстычны партрэт беларускі: гараджанка 44 гадоў з вышэйшай адукацыяй і актыўным ладам жыцця
Напярэдадні Міжнароднага жаночага дня ў Нацыянальным статыстычным камітэце Беларусі склалі тыповы партрэт сучаснай жыхаркі краіны. Намеснік старшыні Белстата Ала Біленка расказала, чым жывуць, дзе працуюць і як бавяць вольны час беларускія жанчыны.
Сёння сярэднестатыстычнай беларусцы каля 44 гадоў. Гэта гараджанка з вышэйшай або сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, якая вядзе актыўны лад жыцця, працуе ў сферы паслуг і выхоўвае дзяцей.
Нягледзячы на распаўсюджаныя стэрэатыпы аб тым, што сучасныя жанчыны ставяць кар'еру вышэй за сям'ю, статыстыка гаворыць аб зваротным. Сям'я па-ранейшаму застаецца найважнейшай каштоўнасцю.
Праўда, узрост узяцця шлюбу і нараджэння першага дзіцяці сёння складае 27 гадоў. Як растлумачыла Ала Біленка, гэта звязана з жаданнем спачатку атрымаць адукацыю і ўстаць на прафесійны шлях.
Факт
Усяго ў 2025 годзе было заключана больш чым 52 тыс. шлюбных саюзаў. Адметна, што ўзрост для кахання не перашкода: звыш 700 жанчын выйшлі замуж ва ўзросце старэй за 65 гадоў, прычым 44 з іх зрабілі гэта ўпершыню.
Узровень занятасці сярод беларускіх жанчын перавышае 60 %. Пры гэтым захоўваецца традыцыйнае размеркаванне: каля 80 % жанчын працуюць у сферах медыцыны і адукацыі.
Больш як 70 % занятыя ў паслугах па часовым пражыванні і харчаванні, фінансавай і страхавой дзейнасці. У прамысловасці і будаўніцтве жанчын менш - каля 20 %, але і там яны паспяхова рэалізуюць сябе.
Асобнай увагі заслугоўвае жаночае прадпрымальніцтва. На сённяшні дзень 42 % беларускіх бізнесменаў - прадстаўніцы прыгожага полу. Прычым, як адзначаюць у Белстаце, жаночы бізнес у 4 разы менш схільны да банкруцтва.
"Дарагія жанчыны, хачу пажадаць у гэтае выдатнае вясновае свята кахання, здароўя, шчасця. Няхай вясновы настрой будзе ў душы, а побач заўсёды будуць дарагія і любімыя людзі", - павіншавала суайчынніц Ала Біленка.