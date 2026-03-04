Статыстычны партрэт беларускі: гараджанка 44 гадоў з вышэйшай адукацыяй і актыўным ладам жыцця

Усяго ў 2025 годзе было заключана больш чым 52 тыс. шлюбных саюзаў. Адметна, што ўзрост для кахання не перашкода: звыш 700 жанчын выйшлі замуж ва ўзросце старэй за 65 гадоў, прычым 44 з іх зрабілі гэта ўпершыню.