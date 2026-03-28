3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Страсны тыдзень пачаўся ў католікаў і пратэстантаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
30 сакавіка ў католікаў і пратэстантаў пачаўся Вялікі Страсны тыдзень. Кожны дзень напоўнены ўспамінамі аб апошніх днях зямнога жыцця Хрыста.
Асабліва важныя і выкананыя абраднасці - Чысты чацвер: дзень устанаўлення таінства Еўхарыстыі. Вялікая пятніца - дзень распяцця Выратавальніка і яго смерці. Вялікая субота - знаходжанне ў цішыні і Хрыста ў труне. 5 красавіка заходнія хрысціяне сустрэнуць Уваскрэсенне Хрыстова.
29 сакавіка вернікі сустрэлі Вербную нядзелю. Урачыстыя набажэнствы, якія ўспамінаюць Уваход Гасподзень у Іерусалім і асвячэнне сімвалічнай вярбы, прайшлі ва ўсіх каталіцкіх храмах Беларусі.