Страявы крок і стральба: каля 20 курсантаў з усёй Беларусі змагаюцца за званне "лепшага"
Першы дзень фіналу рэспубліканскага конкурсу "Курсант года" адбыўся ў Мінску. Тут важна не толькі паказаць веданне Статута, але і здзівіць сваёй шматграннасцю.
26 лістапада на пляцы Універсітэта грамадзянскай абароны МНС стартаваў першы дзень фіналу рэспубліканскага конкурсу "Курсант года". Праект праводзіцца трэці раз і ўжо стаў візітнай карткай для лепшых будучых афіцэраў краіны. Выдатных ведаў Статута тут мала. Для таго, каб забраць галоўны тытул, курсантам прыйдзецца даказаць, што яны аднолькава моцныя і ў тактыцы, і ў тэорыі, і на сцэне (гл. відэа).