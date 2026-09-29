Сцяг 1939 года перададзены ў Нацыянальны музей Беларусі
Беларускі гісторык і даследчык Уладзімір Ліхадзедаў перадаў частку сваёй калекцыі дзяржаўным музеям і бібліятэкам. Паказ страчаных калісьці карцін, кніг і дакументаў адбыўся 29 верасня ў Нацыянальнай акадэміі навук. Напрыклад, медаль за ўзяцце Полацка Баторыем і адно з першых друкаваных выданняў "Слова аб палку Ігаравым". Галоўны ж экспанат - Чырвоны сцяг 1939 года - афіцыйна ўвайшоў у фонды Нацыянальнага музея Беларусі.
Сімвал стойкасці нацыі знайшлі ў Беластоку ў 1939-м. Палатно захавалі падпольшчыкі і падчас паланізацыі, і ў гады Вялікай Айчыннай. Нагадаем, першы паказ сцяга адбыўся са сцэны Палаца спорту.
Менавіта на моладзевым форуме ў Дзень народнага адзінства пра яго распавёў і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Знаходзіўся сцяг сімвалічна побач з нацыянальным флагам. Ужо ў 90-х ён апынуўся ў руках калекцыянера Уладзіміра Ліхадзедава. На працягу дзесяці гадоў паралельна з іншымі артэфактамі сцяг вывучалі праз архівы Мінска, Масквы і Пецярбурга, каб дакументальна пацвердзіць даваенную дату яго стварэння. Дарэчы, кветкі і каласкі лёну вышытыя ўручную (гл. відэа).