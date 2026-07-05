Стык трох меж і адна памяць: як Курган Дружбы стаў жывым урокам гісторыі для новага пакалення
Аўтар:Марына Раманоўская
67 гадоў назад ветэраны заклалі прыгожую традыцыю: кожны год у пачатку ліпеня збірацца на Кургане Дружбы. Гэта стык меж трох дзяржаў - Беларусі, Расіі і Латвіі.
Зараз гэта месца сустрэчы спадчыннікаў Перамогі, святы абавязак якіх ва ўвесь голас гаварыць свету аб зверствах фашызму і знішчэнні мірных жыхароў.
Асабліва важна, улічваючы тэндэнцыю Захаду, схаваць факты нацысцкіх злачынстваў. Тая жа суседняя Латвія на дзяржаўным узроўні праводзіць палітыку знішчэння гістарычнай праўды. Рушыць помнікі героям (гл. відэа).