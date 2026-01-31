3.75 BYN
Сучасную блочна-модульную кацельню ўвялі ў эксплуатацыю ў аграгарадку Дуброўка
У Беларусі расце попыт на паліўныя пелеты. Іх вырабляюць 18 прадпрыемстваў у структуры Мінлясгаса. Гэты від паліва запатрабаваны і ў прыватных домаўладаннях, і ў энергетыцы жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Так, у аграгарадку Дуброўка Пухавіцкага раёна ўвялі ў эксплуатацыю блочна-модульную кацельню, якая працуе на дранцы і пелетах. Магутнасць аб'екта 4 мегаваты, што дазваляе забяспечваць ацяпленнем і гарачай вадой усе дамы, а таксама сацыяльна значныя аб'екты пасёлка. Усё абсталяванне кацельні беларускай вытворчасці.
"Менавіта пелеты запатрабаваныя, таму што яны значна таннейшыя за газ і іншыя віды паліва - мазут або дранку. І цеплааддача ў іх большая", - расказаў першы намеснік дырэктара - галоўны інжынер УП "Жылцепласэрвіс" камунальнай гаспадаркі Пухавіцкага раёна Аляксей Падаляк.
У планах энергетыкаў праектаванне вялікай камбінаванай кацельні на газе, дранцы і пелетах і ў горадзе Мар’іна Горка.