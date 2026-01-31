Сучасную блочна-модульную кацельню ўвялі ў эксплуатацыю ў аграгарадку Дуброўка

У Беларусі расце попыт на паліўныя пелеты. Іх вырабляюць 18 прадпрыемстваў у структуры Мінлясгаса. Гэты від паліва запатрабаваны і ў прыватных домаўладаннях, і ў энергетыцы жыллёва-камунальнай гаспадаркі.