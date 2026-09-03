Сучасны адукацыйны комплекс расчыніў дзверы для вучняў вёскі Фарынава Полацкага раёна
Вялікі падарунак да свята ведаў атрымалі юныя жыхары вёскі Фарынава Полацкага раёна. Да новага навучальнага года ў мясцовай сярэдняй школе абнавілі вучэбныя кабінеты, сталовую, спартыўную і актавую залы, добраўпарадкавалі тэрыторыю. Сучасны адукацыйны комплекс складаецца з трох карпусоў: дашкольнага, пачатковага і сярэдняга. Займацца тут будуць каля 300 дзяцей.
"Школа атрымала новыя, сучасныя, добраўпарадкаваныя класы: камп'ютарны клас, кабінет хіміі, працоўнага навучання, харчблок. Гэта значыць створаны ўсе ўмовы для нашых дзяцей. Пасёлак наш змяніўся", - расказала дырэктар Фарынаўскай сярэдняй школы Полацкага раёна Святлана Зуева.
Школьны званок прагучаў для больш чым 10 тыс. юных жыхароў Полацкага раёна. У новым навучальным годзе дарогу да ведаў тут пачалі звыш 800 першакласнікаў.