Сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі пройдзе 27 лютага
Аўтар:Рэдакцыя news.by
27 лютага пройдзе сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. На пытанні дэпутатаў і сенатараў адкажа старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка.
Тэма даклада - вынікі дзейнасці рэгулятара і асноўныя кірункі грашова-крэдытнай палітыкі. Спіс патэнцыяльных тэм шырокі: ад фінансавых інструментаў для насельніцтва (такіх, як пазыкі або лізінг) да золатавалютных рэзерваў краіны.