Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі пройдзе 27 лютага

27 лютага пройдзе сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. На пытанні дэпутатаў і сенатараў адкажа старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка.

Тэма даклада - вынікі дзейнасці рэгулятара і асноўныя кірункі грашова-крэдытнай палітыкі. Спіс патэнцыяльных тэм шырокі: ад фінансавых інструментаў для насельніцтва (такіх, як пазыкі або лізінг) да золатавалютных рэзерваў краіны.

Разделы:

Грамадства