Сумнік у Мінскай вобласці выцясняюць з дапамогай шматгадовай злакавай травы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Інвазіўныя расліны захопліваюць палі і прыватныя падворкі. Сярод іх і сумнік - пякучы і небяспечны. Агрэсіўнае пустазелле выпальвае вакол сябе іншыя культуры.
Аднак аграрыі знайшлі эфектыўнае рашэнне. Пасля хімічнай або механічнай уборкі палі засяваюць шматгадовай злакавай травой. Магутная каранёвая сістэма не дае пустазеллю прабіцца. Па гэтай тэхналогіі ў Мінскай вобласці з пачатку года вызвалены больш за 70 гектараў зямлі.
Знішчаць сумнік абавязаны ўсе землекарыстальнікі, незалежна ад формы ўласнасці. І ад своечасовай рэакцыі кожнага сёння залежыць, ці атрымаецца стрымаць небяспечнае пустазелле.