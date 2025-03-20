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Супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі пасадзілі елкі і туі

Супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі далучыліся да важнай агульнанацыянальнай акцыі - рэспубліканскага суботніка.

12 красавіка каля будынка Белтэлерадыёкампаніі з'явілася алея з елак і туй, якую высадзілі кіраўнікі і супрацоўнікі найбуйнейшага ў краіне медыяхолдынга.