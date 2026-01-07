3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Супрацоўнікі ДАІ аказваюць дапамогу ўсім грамадзянам Беларусі ў складаных умовах надвор'я
На аказанне дапамогі ўсім удзельнікам дарожнага руху, што апынуліся ў няштатных сітуацыях, арыентаваны супрацоўнікі міліцыі.
Супрацоўнікі ДАІ прыходзяць на дапамогу вадзіцелям не толькі ў аварыйных сітуацыях, але і робяць усё для таго, каб іх прадухіліць. Так, увечар 8 студзеня, каб дапамагчы вадзіцелям раз'ехацца ў гадзіну пік, у цэнтры Мінска з'явіліся рэгуліроўшчыкі. Напрыклад, пад кантролем вартавых дарог знаходзілася "сэрца" сталіцы - скрыжаванне праспекта Незалежнасці і вуліцы Леніна.
Таксама па пытаннях уборкі снегу можна будзе звярнуцца на гарачыя лініі. Яны адчынены ў кожным з раёнаў сталіцы. А ўсе неабыякавыя жыхары, гатовыя дапамагчы ў расчыстцы прыдамавых тэрыторый, могуць далучыцца да навядзення парадку - арганізаваны дадатковыя пункты з інвентаром.