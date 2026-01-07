Супрацоўнікі ДАІ аказваюць дапамогу ўсім грамадзянам Беларусі ў складаных умовах надвор'я

Супрацоўнікі ДАІ прыходзяць на дапамогу вадзіцелям не толькі ў аварыйных сітуацыях, але і робяць усё для таго, каб іх прадухіліць. Так, увечар 8 студзеня, каб дапамагчы вадзіцелям раз'ехацца ў гадзіну пік, у цэнтры Мінска з'явіліся рэгуліроўшчыкі. Напрыклад, пад кантролем вартавых дарог знаходзілася "сэрца" сталіцы - скрыжаванне праспекта Незалежнасці і вуліцы Леніна.