Суровая зіма стала выпрабаваннем для ўсёй жывёлы - як ёй дапамагаюць беларусы

Сапраўдная зіма працягвае правяраць на трываласць не толькі беларусаў, але і братоў меншых. Ва ўмовах глыбокага снегу і ледзяной скарынкі здабыць ежу самастойна дзікай жывёле практычна немагчыма. Пакуль у лясах спецыялісты папаўняюць запасы ў кармушках, у агракомплексах ствараюць "цяплічныя" ўмовы для цялят. З ініцыятывамі далучаюцца і неабыякавыя беларусы.