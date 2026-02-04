3.73 BYN
Суровая зіма стала выпрабаваннем для ўсёй жывёлы - як ёй дапамагаюць беларусы
Аўтар:Яніна Клімовіч
Сапраўдная зіма працягвае правяраць на трываласць не толькі беларусаў, але і братоў меншых. Ва ўмовах глыбокага снегу і ледзяной скарынкі здабыць ежу самастойна дзікай жывёле практычна немагчыма. Пакуль у лясах спецыялісты папаўняюць запасы ў кармушках, у агракомплексах ствараюць "цяплічныя" ўмовы для цялят. З ініцыятывамі далучаюцца і неабыякавыя беларусы.
У гаспадарцы ў Анастасіі Чарняўскай ёсць 50 коней, куры, гусі, качкі. Родам дзяўчына з вёскі, таму з жывёлай звязала сама лёс. А ў такія маразы нельга прайсці міма, каб не дапамагчы нават дзікім насельнікам (гл. відэа).