Сустрэчы з паэтамі, прэзентацыі кніг - як гучыць матчына слова ў дзіцячым садку, школе, універсітэце
Тэматычныя імпрэзы, сустрэчы з паэтамі і пісьменнікамі, прэзентацыі кніг і выстаў, квесты і інтэрактывы, адкрытыя ўрокі і канцэрты. Увесь тыдзень - у гонар матчынага слова. А ўжо 21 лютага адзначым Дзень роднай мовы.
Да Дня роднай мовы
Дзіцячы садок - першая ўстанова, куды з сям'і трапляе маленькі беларус. Менавіта тут ён адкрывае для сябе свет куды большы, чым бацькоўскі дом. Адчуць сябе грамадзянінам сваёй краіны і спадчыннікам бязмежнага нацыянальнага багацця на пачатковай ступеньцы дапамагаюць.
У дзіцячым садку аграгарадка Чаркасы Дзяржынскага раёна разам з рознымі неабходнымі навыкамі малым даюць урокі беларускасці: навучаюць мове, традыцыям, песням і танцам, гульням і абрадам. Да Дня роднай мовы дзеці разам с выхавальнікамі наладзілі сапраўдныя беларускія "вячоркі".
Тыдзень роднай мовы ахапіў розныя ўстановы адукацыі. У 121-й сярэдняй школе сталіцы святу прысвяцілі інтэрактыў без межаў: тут і беларускія музыкі, і па ад танцавальнага калектыву "Сузор'е", конкурс прымавак і загадак, куточак народнага рукадзелля і паэтычныя прысвячэнні.
Беларуская мова можа ўсё. Нават перадаць сваім словам кніжную спадчыну Чынгісхана. На філалагічным факультэце БДУ да Дня роднай мовы прэзентавалі выданне "Запаветнае казанне манголаў".
Літаратурны помнік, перакладзены на 30 моў свету, цяпер можна чытаць па-беларуску. Студэнтам новавыданне прадставіў сам аўтар.
Будучыя філолагі, настаўнікі беларускай мовы і літаратуры прызнаюцца, спасцігаючы моўнае багацце свету, у прафесію ідуць усё ж ад вялікай любові і павагі да беларускага слова.
21 лютага - проста дата, якую шануюць і прысвячаюць ёй праекты. Але сам шлях да спазнання беларускага слова і маўлення на матчынай няспынны. Ад сям'і, дзіцячага садка праз школу і ўніверсітэты - на ўсё жыццё.