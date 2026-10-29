Сусветны дзень барацьбы з інсультам адзначаюць 29 кастрычніка
Дзень барацьбы з інсультам адзначаюць 29 кастрычніка ва ўсім свеце. Гэта захворванне застаецца адным з лідараў сярод прычын інваліднасці і смяротнасці ў Беларусі. Таму яго прафілактыцы, дакладнай дыягностыцы і лячэнню ў краіне надаецца павышаная ўвага.
Медыцынская дапамога пацыентам з інсультам аказваецца паэтапна. Працуе і сетка спецыялізаваных аддзяленняў. Напрыклад, толькі за 9 месяцаў 2026 года ў 5-й гарадской клінічнай бальніцы г. Мінска атрымалі неабходную дапамогу больш за 4 тыс. чалавек з неўралагічнай паталогіяй. З іх каля 1 тыс. - гэта пацыенты з вострым парушэннем мазгавога кровазвароту.
Штогод у Беларусі медыкі рэгіструюць каля 40 тыс. выпадкаў інсульту. Своечасовая экстраная дапамога прафесіяналаў тут - самае галоўнае. Важна памятаць пра "залатое акно" - гэта першыя 4,5 гадзіны, якія дапамогуць мінімізаваць наступствы і захаваць шанец на жыццё.