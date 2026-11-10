10 лістапада - Сусветны дзень моладзі. У Беларусі больш як 1 млн 600 тыс. маладых людзей. Толькі ў 2025 годзе маладыя беларусы склалі амаль 18 % ад агульнай колькасці занятага насельніцтва. У іх шмат ідэй і дастаткова смеласці, каб узяцца за складаныя задачы.

Маладыя таленавітыя беларусы ствараюць уласныя праекты, шукаюць новыя рашэнні і імкнуцца ўбачыць вынік сваёй працы не толькі ў навуковых публікацыях. Галоўнае - карысць, якую гэтыя распрацоўкі могуць прынесці людзям (глядзіце відэа).