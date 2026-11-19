Сусветны дзень некурэння: 80 % дзяцей лічаць вейпы бяспечнымі
Кожны год у трэці чацвер лістапада праходзіць Сусветны дзень некурэння - звычкі, якая ўсё радзей стала з'яўляцца ў беларусаў. Усё менш людзей сталі ўжываць тытунёвыя вырабы, але многія перайшлі на электронныя цыгарэты. Асабліва актыўна прыстрасцілася да гэтай згубнай звычкі падрастаючае пакаленне: 80 % дзяцей лічаць вейпы бяспечнымі.
Мала хто ведае, што такая распаўсюджаная шкодная звычка, як курэнне, правакуе развіццё больш чым 40 захворванняў і расстройстваў здароўя, уключаючы 12 формаў злаякасных новаўтварэнняў.
Паводле ацэнак спецыялістаў, кожная выкураная цыгарэта аднімае ў чалавека, які курыць, 15 хвілін жыцця, а ў сярэднім такія людзі жывуць на 6-8 гадоў менш, чым тыя, хто не кураць. Прычына таму - нікацін, які негатыўна ўплывае на мазгавы кровазварот і спрыяе ўтварэнню тромбаў.
Вольга Капусціна, урач па медыцынскай прафілактыцы Мінскага гарадскога клінічнага анкалагічнага цэнтра:
"Захворванне на рак штогод расце. У тым ліку гэта напрамую звязана з курэннем. Са з'яўленнем электронных сістэм курэння тэрміны ад моманту пачатку спажывання нікаціну да развіцця анкалагічнага захворвання рэзка скараціліся".
Пазбавіцца ад нікацінавай залежнасці можна ўсяго за месяц. У Мінскім гарадскім клінічным анкалагічным цэнтры ўжываюць камбініраванае лячэнне - псіхатэрапію ў спалучэнні з медыкаментозным падыходам. Аднак лепшы вынік дасягаецца ў тых, хто сам шчыра хоча пазбавіцца ад залежнасці.
Аляксандр Казакоў, урач па медыцынскай прафілактыцы Мінскага гарадскога клінічнага наркалагічнага цэнтра:
"Усе наркалагічныя захворванні звязаны з рэцыдывамі. Рэцыдывы ўзнікаюць часта. Трэба разумець, што не трэба іх баяцца, не трэба ставіць на сабе крыж. Калі вось я вярнуўся да гэтага, значыць, я непапраўны. Не трэба так рабіць. Трэба разумець, што кожная наступная рэмісія мае тэндэнцыю да большай працягласці".
Не дапусціць залежнасці або дапамагчы ад яе пазбавіцца - на гэта нацэлены дзясяткі акцый медыкаў і грамадскіх дзеячаў. Рэспубліканская антынікацінавая акцыя будзе напоўнена лекцыямі, конкурсамі і флешмобамі, якія расказваюць пра шкодную звычку. Асаблівую ўвагу надаюць рабоце з непаўналетнімі.