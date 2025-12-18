3.68 BYN
Сусветныя СМІ абмяркоўваюць заяву Лукашэнкі пра размяшчэнне ў Беларусі ракетнага комплексу "Арэшнік"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сусветныя СМІ абмяркоўваюць заяву Прэзідэнта аб размяшчэнні ў Беларусі ядзернага ракетнага комплексу "Арэшнік". Амерыканскі тэлеканал ABC гаворыць, што гэты крок быў распачаты на фоне вырашальнай фазы перамоў аб спыненні вайны ва Украіне.
Reuters прыводзіць словы Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што Беларусь блізкая да буйнай здзелкі па аднаўленні адносін са Злучанымі Штатамі, але не збіраецца адмаўляцца ад цесных сувязяў з Расіяй.
Падрабязнасці па тэме размяшчэння ракетнага комплексу на тэрыторыі Беларусі прыводзіць і China News, а таксама брытанская The Independent, якая таксама адзначае намаганні беларускага лідара да наладжвання адносін Мінска і Вашынгтона.