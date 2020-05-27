Вясельныя традыцыі адраджаюць у Вілейцы

У Вілейцы адраджаюць вясельныя традыцыі мінулага стагоддзя. Ад ўбрання маладых і гасцей да конкурсаў і абраду дарэння: усе элементы цырымоніі захаваныя ў першародным выглядзе. Асаблівая ўвага, напрыклад, надавалася вянку нявесты - багацце яркіх атласных стужак сведчыла аб шляхетным паходжанні дзяўчыны. Кожны з падарункаў меў асаблівы сакральны сэнс. А сам абрад адбываўся ў так званым чырвоным куце - самім галоўным месцы гаспадара.

Прыняць удзел у такой цырымоніі прыязджаюць нават госці з замежжа - Расіі, Літвы і Азербайджана.



