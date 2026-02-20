Свет роднай мовы: у мінскай гімназіі № 4 нацыянальныя традыцыі жывуць ва ўсім

Родная мова - аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, духоўная спадчына і вышэйшая каштоўнасць кожнага чалавека. Яна фарміруе светапогляд з маленства і з'яўляецца той жывой крыніцай, якая забяспечвае пераемнасць пакаленняў. Як у беларускіх школах захоўваюць родную мову?

У сталічнай гімназіі № 4 беларуская мова жыве ў кожным слове. На матчынай - тут выкладаюць усё - ад літаратуры да фізікі. Адчуць сябе часткай багатай нацыянальнай прасторы дапамагаюць настаўнікі. Так, Алена Уладзіміраўна Шпак адкрывае свет беларускай мовы дзецям з маленькага ўзросту.

Ягор Нехвядовіч, настаўнік гімназіі № 4 г. Мінска: "Мова - гэта маё жыццё, літаратура. Вось я ў гэтым раствараюся, таму мне падабаецца. Ну і асноўнае - перадаць гэта і бачыць плённасць і зерні, якія ўзыходзяць у душах дзяцей - гэта самае прыемнае".

У гімназіі вучацца амаль тысяча хлопчыкаў і дзяўчат. Гэта самая вялікая беларускамоўная навучальная ўстанова. Акрамя роднай мовы дзеці вывучаюць і замежныя. З гэтага года ў раскладзе нават кітайская. Таксама адкрыты інжынерныя класы.

Андрэй Гоцман, дырэктар гімназіі № 4 г. Мінска: "Беларуская мова - свята, якое мы адзначаем у нас у гімназіі, яна дапамагае фарміраваць сучаснага беларуса, які любіць сваю радзіму, любіць сваю краіну, шануе свайго Прэзідэнта. Яна ганарыцца тым, што мы сёння жывём у спакойнай, прыгожай, Сінявокай нашай Беларусі".