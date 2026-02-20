3.73 BYN
Свет роднай мовы: у мінскай гімназіі № 4 нацыянальныя традыцыі жывуць ва ўсім
Родная мова - аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, духоўная спадчына і вышэйшая каштоўнасць кожнага чалавека. Яна фарміруе светапогляд з маленства і з'яўляецца той жывой крыніцай, якая забяспечвае пераемнасць пакаленняў. Як у беларускіх школах захоўваюць родную мову?
У сталічнай гімназіі № 4 беларуская мова жыве ў кожным слове. На матчынай - тут выкладаюць усё - ад літаратуры да фізікі. Адчуць сябе часткай багатай нацыянальнай прасторы дапамагаюць настаўнікі. Так, Алена Уладзіміраўна Шпак адкрывае свет беларускай мовы дзецям з маленькага ўзросту.
Сваё жыццё з родным словам звязаў і Ягор Нехвядовіч. Настаўнік прыйшоў у гімназію маладым спецыялістам. Сёння Ягор Леанідавіч дапамагае вучням убачыць прыгажосць і глыбіню нашай мовы.
Ягор Нехвядовіч, настаўнік гімназіі № 4 г. Мінска: "Мова - гэта маё жыццё, літаратура. Вось я ў гэтым раствараюся, таму мне падабаецца. Ну і асноўнае - перадаць гэта і бачыць плённасць і зерні, якія ўзыходзяць у душах дзяцей - гэта самае прыемнае".
Нацыянальным каларытам прасякнуты кожны куток. Сталовая сустракае вучняў традыцыйнымі беларускімі стравамі. А дакрануцца да гісторыі краіны можна ў Цэнтры нацыянальнай культуры "Сялянская хатка" і музеі этнаграфіі. Дарэчы, экскурсіі для гасцей праводзяць і самі вучні.
У гімназіі вучацца амаль тысяча хлопчыкаў і дзяўчат. Гэта самая вялікая беларускамоўная навучальная ўстанова. Акрамя роднай мовы дзеці вывучаюць і замежныя. З гэтага года ў раскладзе нават кітайская. Таксама адкрыты інжынерныя класы.
А вось у другой палове дня школа напаўняецца гукамі музыкі. Баян, цымбалы, акардэон - кожны выбірае занятак па душы. Плённа дзейнічаюць і народныя калектывы.
Анатоль Струеў, харэограф узорнага харэаграфічнага ансамбля "Дзянніца":
"Прыярытэт мы аддаём беларускаму фальклору, беларускім танцам. А толькі ў нас ёсць і сучасныя танцы, і спартыўныя танцы, і рок-н-рол, эстрадныя танцы. Дзецям хочацца нейкіх разнастайных танцаў, каб было яшчэ і духоўнае задавальненне".
Робататэхніка, маляванне, спевы, тэатральныя пастановы. Эстэтычнае выхаванне - душа ўстановы. Яго фарміраванню - надаецца асаблівая ўвага. Вывучэнне традыцый, перадача майстэрства і захаванне духоўнай спадчыны - тое, што яднае.
Андрэй Гоцман, дырэктар гімназіі № 4 г. Мінска: "Беларуская мова - свята, якое мы адзначаем у нас у гімназіі, яна дапамагае фарміраваць сучаснага беларуса, які любіць сваю радзіму, любіць сваю краіну, шануе свайго Прэзідэнта. Яна ганарыцца тым, што мы сёння жывём у спакойнай, прыгожай, Сінявокай нашай Беларусі".
Ад бацькоў да дзяцей, ад настаўнікаў да вучняў. Беларуская мова гучыць, жыве, квітнее ў сэрцах людзей. Гэта наш найдаражэйшы скарб, які перадаецца з пакалення ў пакаленне. І захоўваецца - з маленства, праз школу, і на ўсё жыццё.