"Святочны патруль" у Мінску: 23 лютага ДАІ віншуюць вадзіцеляў з святам

Віншаванні 23 лютага прагучалі і для аўтамабілістаў ад Дзяржаўтаінспекцыі. "Святочны патруль" - сумесная акцыя дарожнай міліцыі і Саюза моладзі. Па рэгламенце - праверка дакументаў, а ў гонар свята - віншаванні і падарункі: тэрмакубак у тэматычным афармленні - незаменны бонус у аўтамабіль узімку.

ДАІ нагадвае: выкананне хуткаснага рэжыму, асцярожнасць пры манеўраванні і ўзаемапавага - заклад бяспекі на дарогах. Стан алкагольнага ап'янення і рух за рулём несумяшчальныя, за гэтым інспектары таксама будуць сачыць у перыяд святаў.

Разделы:

Грамадства