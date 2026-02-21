3.73 BYN
"Святочны патруль" у Мінску: 23 лютага ДАІ віншуюць вадзіцеляў з святам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Віншаванні 23 лютага прагучалі і для аўтамабілістаў ад Дзяржаўтаінспекцыі. "Святочны патруль" - сумесная акцыя дарожнай міліцыі і Саюза моладзі. Па рэгламенце - праверка дакументаў, а ў гонар свята - віншаванні і падарункі: тэрмакубак у тэматычным афармленні - незаменны бонус у аўтамабіль узімку.
ДАІ нагадвае: выкананне хуткаснага рэжыму, асцярожнасць пры манеўраванні і ўзаемапавага - заклад бяспекі на дарогах. Стан алкагольнага ап'янення і рух за рулём несумяшчальныя, за гэтым інспектары таксама будуць сачыць у перыяд святаў.