Сядзіба Чапскіх стала сапраўдным восеньскім трэндам у сацыяльных сетках

Усяго за 10 км ад Мінска хаваецца неагатычная жамчужына, якая ў наш час здабыла новую славу - палацава-паркавы ансамбль Чапскіх. Гэтая старажытная сядзіба стала сапраўдным восеньскім трэндам у сацыяльных сетках, прывабліваючы сотні людзей сваёй кінематаграфічнай і загадкавай атмасферай.

Неагатычная жамчужына ў Прылуках

У гэтым месцы восень па-асабліваму адчуваецца. Час нікуды не спяшаецца, толькі апалае лісце, цішыня і гэты старажытны парк. Ён памятае ўсё, што тут адбывалася. Пышныя балі, вялікую і жудасную трагедыю і ганарлівую адзіноту. Палацава-паркавы ансамбль Чапскіх у Прилуках. Наша Беларусь працягвае здзіўляць сваёй здольнасцю захоўваць таямніцы. Гэтыя сцены, якія памятаюць вытанчаныя манеры графа Эмерыка Чапскага і яго каласальную калекцыю нумізматыкі, сёння маўкліва глядзяць на мітуслівае XXI стагоддзе. У XIX стагоддзі тут грымеў аркестр і з'язджалася ўся мінская шляхта (гл. відэа).