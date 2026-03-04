3.75 BYN
Сям'я як апора: гісторыя беларускі Алены Матрашылавай, узнагароджанай ордэнам Маці
Яны з'яўляюцца прыкладам жаноцкасці, сілы духу, цвёрдых арыенціраў і нясхільных каштоўнасцяў, а яшчэ неверагодна вялікага сэрца. Гэта беларускі, для якіх выхаванне дзяцей стала больш, чым проста быць мамай.
Дзяржава высока цэніць уклад беларускіх жанчын дэмаграфічную бяспеку і фарміраванне традыцыйных сямейных каштоўнасцей. Прызнанне матчынай працы на самым высокім узроўні - уручэнне ордэна Маці суайчынніцам, якія выхоўваюць пецярых і больш дзяцей. Адпаведны ўказ кіраўнік дзяржавы падпісаў 20 лютага. Сярод такіх жанчын і Алена Матрашылава.
Як паказала жыццё, словы галавы сямейства Матрашылавых аб тым, што іх сям'і ў будучыні спатрэбіцца вялікі дом, сталі прароцкімі. Трое сыноў і дзве дачкі - галоўнае дасягненне і гонар бацькоў.
"Я не ўяўляю жыцця без іх. Здаецца, калі кагосьці няма, дом напалову пусты", - падзялілася ўладальніца ордэна Маці Алена Матрашылава.
Сёння вялікая сям'я жыве ў вёсцы Холма недалёка ад Фаніпаля. Дом, пабудаваны з нуля, і многае ў ім - заслуга галавы сямейства, а ўтульнасць і цяпло - справа рук гаспадыні. Муж і жонка Віталь і Алена Марташылавы прызнаюцца, што жыццё на перыферыі не горшае за гарадское, інфраструктура ёсць, а галоўны бонус - прастора і свежае паветра. Маладая гвардыя ўжо з малых гадоў дапамагае бацькам па гаспадарцы.
Паспяваць і дома, і на працы - асаблівасць шматдзетных мам. Алена не з'яўляецца выключэннем.
Быць шматдзетнай мамай няпроста. Але менавіта гэта і ёсць жыццё, дзе самая дарагая валюта - тупат дзіцячых ножак і смех, прызнаецца жанчына.
Сабрацца за адным сталом усім разам апошнім часам сям'і ўдаецца нячаста. Але здарылася асаблівая нагода: Алена - сярод больш чым 200 беларусак, удастоеных ордэна Маці.
"Я вельмі ўдзячная дзяржаве за такую ўвагу да ўсіх шматдзетных маці, за падтрымку. Вялікі дзякуй нашаму Прэзідэнту, які ўсяляк падтрымлівае і дапамагае. Так хвалююча атрымліваць такую ўзнагароду дзяржаўнага маштабу. Дзякуючы гэтай падтрымцы з'яўляецца шмат ільгот, дапамогі", - адзначыла Алена Матрашылава.
Для беларусаў сям'я - галоўная каштоўнасць. За апошнія некалькі гадоў колькасць шматдзетных у краіне павялічылася. Сёння іх налічваецца больш за 120 тыс.