Сям'я як апора: гісторыя беларускі Алены Матрашылавай, узнагароджанай ордэнам Маці

Яны з'яўляюцца прыкладам жаноцкасці, сілы духу, цвёрдых арыенціраў і нясхільных каштоўнасцяў, а яшчэ неверагодна вялікага сэрца. Гэта беларускі, для якіх выхаванне дзяцей стала больш, чым проста быць мамай.

Як паказала жыццё, словы галавы сямейства Матрашылавых аб тым, што іх сям'і ў будучыні спатрэбіцца вялікі дом, сталі прароцкімі. Трое сыноў і дзве дачкі - галоўнае дасягненне і гонар бацькоў.

"Я не ўяўляю жыцця без іх. Здаецца, калі кагосьці няма, дом напалову пусты" , - падзялілася ўладальніца ордэна Маці Алена Матрашылава.

"Я вельмі ўдзячная дзяржаве за такую ўвагу да ўсіх шматдзетных маці, за падтрымку. Вялікі дзякуй нашаму Прэзідэнту, які ўсяляк падтрымлівае і дапамагае. Так хвалююча атрымліваць такую ўзнагароду дзяржаўнага маштабу. Дзякуючы гэтай падтрымцы з'яўляецца шмат ільгот, дапамогі", - адзначыла Алена Матрашылава.

Для беларусаў сям'я - галоўная каштоўнасць. За апошнія некалькі гадоў колькасць шматдзетных у краіне павялічылася. Сёння іх налічваецца больш за 120 тыс.