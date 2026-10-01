Сярэбраны ўзрост: у Беларусі адзначаюць Дзень пажылых людзей
Падрастаючаму пакаленню вельмі патрэбны іх вопыт і веды. 1 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць Дзень пажылых людзей.
Грамадзян старэйшага пакалення павіншаваў Прэзідэнт Беларусі, запэўніўшы, што дабрабыт пажылых і далей будзе з'яўляцца адным з ключавых прыярытэтаў беларускай сацыяльнай палітыкі.
У краіне больш за 1,5 млн жыхароў старэйшых за 65 гадоў. Працягласць жыцця расце. У Беларусі налічваецца 45 тыс. грамадзян ва ўзросце 90 гадоў і старэй, а 100-гадовы рубеж перасягнулі 660 чалавек.
Той самы выпадак, калі ўзрост - гэта ўсяго толькі лічба ў пашпарце. На першы погляд і не скажаш, што Юрыю Мацвіенку - ужо амаль 72! Бадзёры, энергічны і самае галоўнае - нязменна знаходзіць падыход да кожнага вучня. Працуе ў сталічнай гімназіі № 29 больш за 45 гадоў і прызнаецца, што ўжо не ўяўляе свайго жыцця без школы і дзяцей (гл. відэа).