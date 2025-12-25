Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Сяргей Хмарук узяў удзел у дабрачыннай акцыі "Ад усёй душы"

Важна акружыць клопатам не толькі дзяцей, пазбаўленых бацькоўскай любові, але і пажылых людзей, якія апынуліся ў няпростай жыццёвай сітуацыі. На гэта звярнуў увагу намеснік генеральнага пракурора Сяргей Хмарук, наведваючы сацыяльны пансіянат "Камфортнае жыццё" ў Мінскім раёне (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Там атрымліваюць неабходную дапамогу парадку 60 чалавек - гэта пажылыя людзі і інваліды. Ад нагляднага ведамства пансіянату перадалі каштоўныя падарункі для камфортнага жыцця пастаяльцаў.

Разделы:

Грамадства