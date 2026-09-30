Сюрпрызы надвор'я: якія тэмпературныя арэлі чакаюць беларусаў у пачатку кастрычніка

У Беларусі працягваецца сапраўднае залатое бабіна лета. Надвор'е ў краіне зараз вызначае грэбень высокага ціску ўсходняга антыцыклону. Па прагнозах сіноптыкаў у бліжэйшыя дні ў рэспубліцы захаваецца сухое і цёплае надвор'е.

Бліжэй да выхадных у краіну прыйдуць першыя замаразкі. Сіноптыкі прагназуюць іх ужо 2 кастрычніка. У гэты перыяд кіроўцам неабходна быць больш уважлівымі на дарогах з-за магчымых туманаў, а дачнікам трэба загадзя сабраць або прыкрыць ураджай ад магчымага паніжэння тэмпературы.

Самай прахалоднай можа стаць ноч на 3 кастрычніка: ад 1 да 8 градусаў цяпла, месцамі чакаюцца замаразкі да -4. Невялікі мінус ноччу ў асобных раёнах захаваецца і 4 кастрычніка (гл. відэа).