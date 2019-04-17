Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Талісман II Еўрапейскіх гульняў лісянё Лесік працягвае пакараць сэрцы самых маленькіх беларусаў

Талісман II Еўрапейскіх гульняў лісянё Лесік працягвае пакараць сэрцы беларусаў, асабліва самых маленькіх. Сямігадовая Насця з Полацка аб рыжым маскоце даведалася ў школе. Разам з настаўніцай прыдумала казку. Бацькі дапамаглі ажывіць герояў і стварыць мульцік аб прыгодах Лесіка. А вось хлопчыка Кірыла на малюнак "50 сяброў Лесіка" натхніў паход на чэмпіянат Еўропы па фігурным катанні. Дзеці за свае старанні і крэатыў атрымалі запрашэнне ў Нацыянальны алімпійскі камітэт, дзе пазнаёміліся з самім Лесікам.