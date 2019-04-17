3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Талісман II Еўрапейскіх гульняў лісянё Лесік працягвае пакараць сэрцы самых маленькіх беларусаў
Талісман II Еўрапейскіх гульняў лісянё Лесік працягвае пакараць сэрцы беларусаў, асабліва самых маленькіх. Сямігадовая Насця з Полацка аб рыжым маскоце даведалася ў школе. Разам з настаўніцай прыдумала казку. Бацькі дапамаглі ажывіць герояў і стварыць мульцік аб прыгодах Лесіка. А вось хлопчыка Кірыла на малюнак "50 сяброў Лесіка" натхніў паход на чэмпіянат Еўропы па фігурным катанні. Дзеці за свае старанні і крэатыў атрымалі запрашэнне ў Нацыянальны алімпійскі камітэт, дзе пазнаёміліся з самім Лесікам.