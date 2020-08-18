"Танкавы біятлон" АрМГ-2020

Ужо ў гэтую нядзелю адбудуцца першыя спаборніцтвы Армейскіх міжнародных гульняў у Алабіна. Удзел у "Танкавым біятлоне" пацвердзілі ваенныя ведамствы 16 краін. Зборныя раздзеленыя на два дывізіёны. У першы ўвайшлі каманды Азербайджана, Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Кітая, Расіі, Сербіі і Узбекістана. Другі дывізіён склалі В'етнам, Катар, Конга, Лаос, М'янма, Таджыкістан.



У дзень адкрыцця Армейскіх міжнародных гульняў у заездах конкурсу "Танкавы біятлон" прымуць удзел зборныя Беларусі, Сербіі, Азербайджана і Кітая. Нагадаем, летась нашы танкісты заваявалі серабро.

