Тарпаны ўсё часцей выходзяць на дарогі: як у Налібоцкім заказніку вырашаюць гэтую праблему

Новы ньюсмэйкер сацыяльных сетак - тарпаны. Дзікія коні ўсё часцей з'яўляюцца ў публікацыях беларусаў, аднак, нягледзячы на прыгажосць і эстэтыку, гэта ў першую чаргу нясе пагрозу для жыцця чалавека.

Прыкормліваючы коней хлебам, садавінай і прысмакамі, грамадзяне не толькі шкодзяць іх страваванню, але і негатыўна ўплываюць на фарміраванне асаблівасцяў паводзін. Паспрабаваўшы прапанаваныя прысмакі некалькі разоў, коні вяртаюцца за імі зноў. Менавіта з гэтай прычыны некалькі асобін прыходзілі на аўтобусны прыпынак, ствараючы праблемы як для сябе, так і для пасажыраў (падрабязнасці - у відэа).