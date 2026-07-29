Тавараабарот, праекты і юбілеі: Беларусь і Кітай умацоўваюць саюз

Эканамічнае супрацоўніцтва Мінска і Пекіна выходзіць на новы ўзровень. І ўрачысты прыём, які адбыўся 29 ліпеня ў пасольстве КНР у гонар 105-годдзя Кампартыі Кітая і 99-годдзя Народна-вызваленчай арміі, - гэта не проста пратакол, а рабочая пляцоўка для ўмацавання стратэгічнага партнёрства.

Беларусь і Кітай ідуць адным курсам, і зацікаўленасць у сумесных праектах - гэта не проста эканоміка, гэта агульная будучыня.



Чжан Вэньчуань, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кітая ў Беларусі: "Летась агульны аб'ём гандлю паміж Кітаем і Беларуссю ўжо склаў больш за 8,8 млрд долараў ЗША. Хачу вам адкрыць сакрэт, што ў першым паўгоддзі гэтага года мы ўжо назіралі вялікі прырост - дзесьці 30 %. Таму верагодна, што сёлета ў нас будзе новы рэкорд у гандлі паміж Кітаем і Беларуссю".

105-годдзе Камуністычнай партыі Кітая і 99-годдзе Народна-вызваленчай арміі - ключавыя вехі ў гісторыі Паднябеснай. Для Кітая гэтыя даты сімвалізуюць пераемнасць, стабільнасць і сілу дзяржавы. А для Беларусі гэта магчымасць яшчэ раз пацвердзіць: наша партнёрства абапіраецца на глыбокую ўзаемную павагу і агульныя стратэгічныя інтарэсы. Аб гэтым, дарэчы, месяц таму гаварылі лідары Аляксандр Лукашэнка і Сі Цзіньпін. На сустрэчы на вышэйшым узроўні бакі пацвердзілі курс на ўсепагоднае партнёрства, абмеркавалі новыя інвестыцыйныя праекты і дамовіліся аб пашырэнні прамысловай кааперацыі.

"Кітайска-беларускія адносіны зараз знаходзяцца на беспрэцэдэнтнай вышыні. Мы наладзілі ўсепагоднае і ўсебаковае стратэгічнае партнёрства. І ў будучым годзе мы будзем разам адзначаць 35-годдзе ўстанаўлення адносін паміж нашымі краінамі. Хачу асабліва спыніцца на тым, што сёлета паважаны спадар Прэзідэнт Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка падпісаў новую дырэктыву аб развіцці кітайска-беларускіх адносін, што дало новыя арыенціры нашаму супрацоўніцтву. Мы выказваем упэўненасць, што ў далейшым нашы адносіны будуць умацоўвацца", - адзначыў Чжан Вэньчуань.

Урачысты прыём у гонар 105-годдзя Кампартыі Кітая і 99-годдзя Народна-вызваленчай арміі не проста даніна павагі датам кітайскай гісторыі, але і нагляднае пацвярджэнне нашай агульнай зацікаўленасці. 2026-2027 гады афіцыйна аб'яўлены Гадамі прамкааперацыі. У актыўным інвестыцыйным пакеце каля 80 праектаў на 5 млрд долараў, толькі за апошнія 4 месяцы запушчана больш за 20 новых ініцыятыў на 3 млрд. І гэта толькі пачатак.