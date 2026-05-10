Тэхналогіі без меж: другі дзень форуму "Ахова здароўя Беларусі - 2026" заяўлены як Дзень Кітая
Аўтар:Крысціна Сушчэня
Ад інавацыйнага абсталявання да новых фармацэўтычных рашэнняў. Форум "Ахова здароўя Беларусі 2026" працягвае сваю працу на пляцоўцы Мінскага міжнароднага выставачнага цэнтра.
Дзве сотні кампаній - гэта на 20 больш, чым у 2025 годзе, плошчы сапраўды дазваляюць. У рамках дзелавой праграмы за чатыры дні пройдзе 45 канферэнцый і семінараў. Другі дзень форуму заяўлены як Дзень Кітайскай Народнай Рэспублікі. На выставе можна адзначыць вельмі цікавы апарат (больш падрабязна - глядзіце відэа).