Тэхналогію рамонту цепласетак без адключэння ацяплення плануюць укараніць у Мінску

Тэхналогію рамонту цепласетак без адключэння ацяплення і гарачага водазабеспячэння ў будучыні плануюць выкарыстоўваць у Мінску.

Эксперыментальную замену падземных труб без адключэння спажыўцоў ад цеплавой энергіі правялі ў мікрараёне Сухарава. Падчас выканання работ не спатрэбілася зліваць і запаўняць цепланосьбіт, што звычайна займае шмат часу.

Інавацыйны метад замены падземных камунікацый з дапамогай стоп-сістэмы дазволіць у будучыні выкарыстоўваць яго і ў міжсезонны перыяд.

Сама тэхналогія і абсталяванне - не новыя, яны ўжо некалькі гадоў выкарыстоўваюцца падчас газавых работ, а вось у абслугоўванні цепласетак для Беларусі такі вопыт першы. Гэта асабліва актуальна ў абагравальны сезон, калі ўзнікаюць сітуацыі падключэння новых спажыўцоў і магчымыя аварыйныя сітуацыі. Тэхналогія дасць і эканамічную выгаду для горада.