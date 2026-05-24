"Тэлевяршыня" рыхтуе шоу-рэканструкцыю да юбілею тэлебачання
Сталі вядомыя падрабязнасці канцэпцыі Нацыянальнага конкурсу "Тэлевяршыня". Сёлета галоўную медыяпрэмію прысвяцілі юбілею Беларускага тэлебачання. Гістарычны кантэкст вызначыць і драматургію цырымоніі ўзнагароджання. Гасцей чакаюць унікальныя музычныя і харэаграфічныя нумары-рэканструкцыі.
Са сцэны прагучаць легендарныя кампазіцыі, якія суправаджалі галоўныя эфіры эпохі. Па рэгламенце прэмія ўручаецца раз на 2 гады. Цяперашні конкурс ацэньвае лепшыя тэлепраекты краіны за 2024-2025 гг. Гэтым разам будзе і новая намінацыя. Журы выбера "Лепшы дакументальны тэлевізійны праект, прысвечаны 80-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне". Традыцыйна шырока прадэманстраваны на конкурсе і флагманскія праекты Белтэлерадыёкампаніі.
Імёны трыумфатараў даведаемся 29 мая, а тэлетрансляцыю глядзіце 30 мая.