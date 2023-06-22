Тэма Вялікай Айчыннай вайны актуальна для беларускай моладзі - вынікі сацапытання

Тэма Вялікай Айчыннай вайны актуальна для беларускай моладзі. Аб гэтым сведчаць вынікі даследавання Інстытута сацыялогіі. Тэлефоннае апытанне праводзілася ва ўсіх абласных цэнтрах, а таксама шэрагу раённых гарадоў і пасёлкаў. На пытанні адказвалі маладыя людзі ва ўзросце ад 18 да 31 года.

Так, для большасці апытаных Вялікая Айчынная вайна - гэта ў першую чаргу трагічная падзея і гераічны подзвіг савецкага народа. Амаль у паловы вайна выклікае пачуццё страху, што такое можа паўтарыцца. Характэрна, маладыя беларусы не толькі ў поўнай меры разумеюць каштоўнасць Перамогі, але і ганарацца ёю.