3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Тэмпературныя арэлі працягваюць правяраць беларусаў на трываласць
Капрызы надвор'я працягваюць правяраць беларусаў на трываласць. Цыклон "Ляоні" не абмінуў ні адзін рэгіён краіны. У выніку моцнага снегу і дажджу ўтварыўся галалёд. Больш чым 8 тыс. работнікаў ЖКГ і амаль 2 тыс. адзінак спецтэхнікі працуюць кругласутачна. Як ліквідуюцца наступствы непагадзі?
Ледзяны дождж і галалёдзіца
Ледзяны дождж, рэзкія перапады тэмператур і золь - новы цыклон "Ляоні" прынёс новыя выклікі для экстранных служб. Жыхары больш чым 200 населеных пунктаў Беларусі засталіся без святла. Лініі электраперадачы былі пашкоджаны з-за наліпання снегу і абледзянення. Задача - завяршыць аднаўленчыя работы 28 студзеня.
Цяжкасці з ацяпленнем былі ў некаторых мінскіх шматпавярхоўках.
У рэжыме нон-стоп працуюць камунальныя службы. Ідзе актыўная апрацоўка дарог і тратуараў супрацьгалалёднымі матэрыяламі.
Для аператыўнай расчысткі дарог задзейнічана ўся тэхніка: раскідвальнікі пяску і солі, а таксама снегаўборачныя машыны.
За суткі на вуліцы Мінска было высыпана больш як 2,5 тыс. тон солі і 1,5 тыс. тон пяску.
Да ўборкі тэрыторый ад снегу актыўна падключаюцца і гараджане. Галоўнае тут - баявы настрой.
Перамяшчэнне па тратуарах ператварылася ў акрабатычны эцюд.
З пачатку сезона ад холаду і галалёду пацярпелі амаль 8 тыс. беларусаў, атрымаўшы траўмы альбо пераахаладжэнні. Медыкі заклікаюць быць максімальна асцярожнымі.
Цыклон "Ляоні" ў Беларусі не застаецца. Ужо 29 студзеня краіну зноў чакаюць моцныя маразы - тэмпература месцамі апусціцца да мінус 25 градусаў. Таму беларусам варта ўцяпляцца і не забываць пра галоўнае - правілы бяспекі падчас такога надвор'я.