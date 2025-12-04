Глядзець анлайнПраграма ТБ
У МЗС Беларусі завяршыўся 18-ы семінар-практыкум для студэнтаў

Тэорыя і жывая практыка: МЗС Беларусі сабраў маладых дыпламатаў на навучальны семінар-практыкум

Маладыя людзі ўдзельнічалі ў майстар-класах ад дзеючых дыпламатаў, вядучых аналітыкаў БелГПП і БІСД

Будучыня беларускай дыпламатыі. Традыцыйна МЗС сабраў маладых дыпламатаў і студэнтаў профільных ВНУ на 4-дзённы навучальны семінар-практыкум.

Кола тэм шырокае: гісторыя дыпламатыі, сучасныя кірункі знешняй палітыкі Беларусі, асновы міжнароднага супрацоўніцтва.

Але галоўнае ў праграме інтэнсіву - не толькі тэорыя, але і жывая практыка. Маладыя людзі ўдзельнічалі ў майстар-класах ад дзеючых дыпламатаў, кіраўнікоў дзяржорганаў, вядучых аналітыкаў БелГПП і БІСД.

Грамадства