Топ-менеджары буйных кiтайскiх СМІ сустрэлiся з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі

Убраць усе штучныя дамбы на шляху струменяў пэўнай інфармацыі імкнуцца і вядучыя СМІ Беларусі і Кітая. Трансляцыя фаст-ньюс у рэжыме анлайн, а таксама сумесныя адукацыйныя праекты ў сферы мас-медыя - аб гэтым сёння гаварылі топ-менеджары буйных СМІ КНР з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Кітом жа ў гэтым інфармацыйным акіяне павінна стаць глабальная ініцыятыва нашых краін "Адзін пояс і адзін шлях". Акрамя таго, у топе гарачых навін Кітая - узаемная адмена віз. Новыя праекты аб магчымасцях турыстычнага "безліміта" ў Беларусі ўжо з'явіліся на старонках і экранах вядучых кітайскіх СМІ.