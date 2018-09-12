3.74 BYN
2.86 BYN
3.34 BYN
Топ-менеджары буйных кiтайскiх СМІ сустрэлiся з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі
Убраць усе штучныя дамбы на шляху струменяў пэўнай інфармацыі імкнуцца і вядучыя СМІ Беларусі і Кітая. Трансляцыя фаст-ньюс у рэжыме анлайн, а таксама сумесныя адукацыйныя праекты ў сферы мас-медыя - аб гэтым сёння гаварылі топ-менеджары буйных СМІ КНР з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Кітом жа ў гэтым інфармацыйным акіяне павінна стаць глабальная ініцыятыва нашых краін "Адзін пояс і адзін шлях". Акрамя таго, у топе гарачых навін Кітая - узаемная адмена віз. Новыя праекты аб магчымасцях турыстычнага "безліміта" ў Беларусі ўжо з'явіліся на старонках і экранах вядучых кітайскіх СМІ.
"Беларускія і кітайскія СМІ - гэта голас і твар нашых народаў. Менавіта яны дапамагаюць нам станавіцца яшчэ бліжэйшымі. Я быў здзіўлены, калі даведаўся, што на беларускім тэлебачанні ёсць праект, прысвечаны Кітаю, і над ім працаваў, у тым ліку, і жыхар нашай краіны. Гэта дазволіць развіваць моцнае сяброўства паміж нашымі народамі, і больш кітайцаў захочуць прыехаць у Беларусь, каб лепш даведацца пра яе, такую, якая яна ёсць - цудоўную і гасцінную".
Затым кітайскія журналісты пазнаёміліся і з першым у гісторыі беларускага тэлебачання вядучым з Кітая - Чжань Хуншанем.
Ён разам з творчай камандай Агенцтва тэленавін прапанаваў замежнай дэлегацыі адзін з апошніх праектаў Белтэлерадыёкампаніі - вялікае відэавандраванне па прасторах Беларусі і Кітая - праграму "Усё як мае быць!".