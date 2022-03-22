Трагедыю спаленай вёскі Хатынь з болем у сэрцы ўспамінаюць беларусы
Клапаціцца аб сваёй будучыні, строіць планы, у тым ліку на аграрны сезон, самастойна вызначаць, якім будзе наш шлях, мы можам дзякуючы нашым продкам, якія заплацілі неймаверна высокую цану за нашу незалежнасць. І зараз, улічваючы цяперашнія рэаліі, усё гэта знаходзіць асаблівы сэнс.
У гэты дзень 79 гадоў таму ад рук нацыстаў загінулі амаль усе жыхары Хатыні, ветлівая беларуская вёсачка знікла з твару Зямлі... І гэта не выпадковы эпізод вайны, а адзін з тысячы фактаў, які пацвярджае мэтанакіраваную палітыку генацыду фашыстаў у дачыненні да народа Беларусі. Страшны лёс спасціг тысячы беларускіх сёл і вёсак. З выпадку гадавіны хатынскай трагедыі зварот беларусам накіраваў Прэзідэнт.
Штодня ў Хатынь прыязджаюць сотні людзей. Вось і сёння чарга ахвотнікаў ушанаваць памяць нявінных ахвяр трагедыі расцягнулася на кіламетры. Беларусы, незалежна ад пасады і ўзросту, аб'ядналіся ва Усебеларускай малітве з надзеямі аб міры і падзякай за чыстае неба, якое было сёння. Гадзіны маўчання і моцныя эмоцыі неабыякавых беларусаў - у эпіцэнтры самай страшнай трагедыі. Рэпартаж Лідзіі Заблоцкай.