Трактарныя гонкі, сілавое шоу і група "Бліскучыя": Карэлічы прымаюць абласныя "Дажынкі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Карэлічы 26 верасня стануць сталіцай абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі "Дажынкі-2026". Да свята раён падыходзіць з высокімі паказчыкамі ў сельскай гаспадарцы.
Ураджайнасць збожжавых і зернебабовых культур склала амаль 65 ц/га - гэта другі вынік у Гродзенскай вобласці. Абласны каравай важыць 2 млн 350 тыс. т.
Сёння на "Дажынках" Карэлічы прадставяць падворкі раёнаў Гродзенскай вобласці, пройдзе святочнае шэсце дэлегацый і ўшанаванне перадавікоў сельскай гаспадаркі. У праграме таксама трактарныя гонкі, сілавое шоу і канцэрты. На галоўнай сцэне выступіць расійскі гурт "Бліскучыя". Завершыцца свята феерверкам.