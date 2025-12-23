3.68 BYN
Трансляцыю Каляднай службы з Ватыкана глядзіце на "Беларусь 1"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Калядную куццю разам з усім светам адзначаюць беларускія католікі і пратэстанты. У касцёлах пройдуць святочныя імшы.
Каляднае набажэнства ў Архікафедральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі 24 снежня правядзе кіраўнік каталіцкай канфесіі Беларусі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Іосіф Станеўскі.
Трансляцыю імшы паводле традыцыі будзе весці Белтэлерадыёкампанія - пасля "Панарамы", у 21:45.
Апоўначы "Беларусь 1" працягне святочны эфір трансляцыяй Каляднай службы з Ватыкана з удзелам Папы Рымскага Льва.