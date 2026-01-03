3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Тры жамчужыны Беларусі: як Мірскі, Нясвіжскі і Косаўскі замкі пакараюць турыстаў і гісторыю
Перамагчы ў конкурсе і здзівіць турыстаў новай крэатыўнай ідэяй - менавіта такую задачу ставілі сабе ўсе намінанты штогадовага рэспубліканскага конкурсу "Спазнай Беларусь". Ужо 23 гады ён адчыняе лепшыя турыстычныя месцы краіны і вызначае пераможцаў у 14 намінацыях, такіх як аграсядзібы, санаторыі, экскурсіі і аб'екты турызму.
Увага прыкавана і да замкаў, бо Беларусь - гэта зямля, дзе гісторыя ажывае ў камені, і турыстам з усяго свету ёсць што паказаць. Мірскі, Нясвіжскі і Косаўскі замкавыя комплексы сёння сталі сапраўднымі цэнтрамі культурнага жыцця.
Свет, Нясвіж і Косава - гэта не проста архітэктурныя помнікі. Гэта жывая гісторыя, якая звязвае мінулае і сучаснасць, натхняе і нагадвае пра культурную спадчыну нашай краіны.
Замкі - візітная картка краіны, якая прываблівае тысячы турыстаў з усяго свету. А для мясцовых жыхароў гэта магчымасць атрымаць асалоду ад маляўнічых краявідаў і глыбей прасякнуцца гісторыяй свайго мінулага.