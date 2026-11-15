Трываласць і даўгавечнасць: чаму бетонныя магістралі сталі стратэгіяй для эканомікі Беларусі

Пераабуць аўтамабіль да зімы - гэта зона адказнасці кожнага кіроўцы. Зрабіць так, каб самі дарогі вытрымлівалі любыя капрызы надвор'я і каласальныя нагрузкі - задача ўжо дзяржаўнага маштабу. Будаўніцтва дарог з бетону сёння - ключавое інфраструктурнае рашэнне. Ужываюць такі спосаб беларускія будаўнікі ўжо больш за 10 гадоў.

Сёння ўсе выезды з Мінска афармляюць менавіта ў бетонную вопратку, каб узмацніць трываласць пакрыцця пры павялічаных нагрузках. Метады ўдасканальваюць паступова, навукоўцы знаходзяць усё больш надзейныя формулы структуры дарог.

Даўгавечны, трывалы і надзейны бетон пад коламі вялікагрузаў і легкавушак на хуткасных трасах сустракаецца ўсё часцей. Моцныя магістралі - гэта стратэгічна важныя аб'екты для эканомікі і для камфорту людзей. Такой пазіцыі прытрымліваецца Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка (гл. відэа).