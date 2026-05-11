3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
ЦЭ і ЦТ у Беларусі: ключавыя даты, змяненні і лічбы кампаніі
Аўтар:Маргарыта Юзэфовіч
У Беларусі - гарачая пара для абітурыентаў. Сёлета на цэнтралізаваны экзамен зарэгістраваліся каля 60 тыс. чалавек, а на ЦТ - амаль 66 тысяч.
Першыя выпрабаванні для школьнікаў і не толькі пачнуцца менш чым праз месяц. Асноўныя даты ўжо прызначаны: 26 і 29 мая, а таксама 2 і 5 чэрвеня. Усяго ў гэту ўступную кампанію ў краіне будуць працаваць 144 пункты правядзення тэсціравання.
Нагадаем і аб абавязковых правілах на ЦТ і ЦЭ: пры запаўненні анкет абітурыенты зараз будуць паказваць не нумар пашпарта, як раней, а ідэнтыфікацыйны нумар, а на хіміі і фізіцы дазволена выкарыстоўваць калькулятары. Асобна прапрацаваныя сацыяльныя аспекты: школьнікі з парушэннямі апорна-рухальнага апарата вызваляюцца ад жараб'ёўкі месцаў у аўдыторыі.