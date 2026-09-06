Цэннік, які кусаецца: чаму сёння вылечыць гадаванца даражэй, чым чалавека
Аўтар:Сяргей Ладысеў
Кожны, у каго дома ёсць пухнаты ўлюбёнец, хоць бы раз задаваўся пытаннем, адкуль бяруцца гэтыя астранамічныя цэннікі ў ветклініках.
Раскажам, за што на самай справе мы плацім і як абараніць сябе і свайго гадаванца, калі паслугу аказалі няякасна.
МРТ, УГД, аналізы і лекі. Гаспадар за свайго пухнатага сябра, гатовы плаціць любыя грошы, але чаму шчырае жаданне выратаваць гадаванца ператвараецца ў фінансавую пастку (гл. відэа).