Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Цэннік, які кусаецца: чаму сёння вылечыць гадаванца даражэй, чым чалавека

Аўтар:

Кожны, у каго дома ёсць пухнаты ўлюбёнец, хоць бы раз задаваўся пытаннем, адкуль бяруцца гэтыя астранамічныя цэннікі ў ветклініках.

Раскажам, за што на самай справе мы плацім і як абараніць сябе і свайго гадаванца, калі паслугу аказалі няякасна.

МРТ, УГД, аналізы і лекі. Гаспадар за свайго пухнатага сябра, гатовы плаціць любыя грошы, але чаму шчырае жаданне выратаваць гадаванца ператвараецца ў фінансавую пастку (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама