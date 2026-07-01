"Цягнік Памяці" прыбыў у Яраслаўль
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Моладзевы саюзны экспрэс "Цягнік Памяці" перасягнуў медыяну падарожжа. 200 юнакоў і дзяўчат з краін антыгітлераўскай кааліцыі паспелі наведаць 5 гарадоў Беларусі і 3 гарады Расіі.
Яраслаўль стаў чарговым пунктам маршруту. Горад з вялікім гістарычным мінулым і спартыўнай сучаснасцю ярка сустрэў хлопцаў і дзяўчат, якія не гатовы расставацца з праектам.
У гады Вялікай Айчыннай вайны Яраслаўль быў горадам ударнай працы. Пазнаёмілі хлопцаў і дзяўчат з ваеннай гісторыяй горада на тэатральнай пастаноўцы "Да спаткання, дзяўчынкі!" паводле біяграфічных матэрыялаў ветэрана вайны Ільі Рабіновіча. Наступны пункт маршруту - Масква.