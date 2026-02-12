Цяплічнае агародніцтва: у Беларусі нарошчваюць вытворчасць зялёнай прадукцыі

У Беларусі працягваюцца мадэрнізацыя і будаўніцтва новых цяпліц. Наконт вытворчасці гародніны ў міжсезонне 13 лютага гаварылі на сустрэчы з прэм'ерам. Аляксандр Турчын наведаў цяплічную гаспадарку "ДАРОРС" у Мінскім раёне.

У гаспадарцы да міжсезоння падрыхтаваліся: ужо зараз ураджай таматаў складае каля 700 т, агуркоў - больш як 3 тыс. т. На гібрыднай дасветцы пачалі вырошчваць перцы. У канцы года будуць і баклажаны. Кіраўніку ўрада паказалі і сучасную салатную лінію. У планах - пры поўнай загрузцы атрымліваць больш чым 500 т зеляніны за год.