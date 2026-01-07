3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Цыклон "Фрэнсіс-Улі" дасягнуў Беларусі
У Беларусь прыйшоў цыклон, якога называюць братам "Хаўера". Чырвоны ўзровень небяспекі аб'яўлены на 9 студзеня. Усе рэгіёны рыхтуюцца да пагаршэння надвор'я з-за цыклону "Фрэнсіс-Улі". У прагнозах снегапады і моцны вецер.
Ужо некалькі гадзін замятае Столінскі, Пінскі і Лунінецкі раёны Брэсцкай вобласці. Там уведзены план "Надвор'е". Чакаецца мяцеліца і штармавы вецер з парывамі да 24 метраў за секунду. МНС рэкамендуе адмовіцца ад паездак. Аператыўныя службы манітораць сітуацыю. Энергетыкі на выпадак надзвычайных сітуацый рыхтуюць большую колькасць брыгад і нагадваюць: калі непагадзь заспела на вуліцы, трэба ісці павольна ўздоўж дамоў, трымацца далей ад дрэў, рэкламных канструкцый і ліній электраперадачы. Таксама неабходна схавацца ў найбліжэйшым будынку.
ДАІ пераканаўча просіць усіх удзельнікаў дарожнага руху быць максімальна ўважлівымі і асцярожнымі. Па магчымасці адмовіцца ад паездак на асабістым транспарце.
Ганна Банадык, старшы інспектар па асаблівых даручэннях ГУ ДАІ МУС Беларусі:
"Калі прыйшлося сесці за руль, неабходна выбіраць найбольш бяспечную хуткасць, павялічыць дыстанцыю і бакавы інтэрвал, бо тармазны шлях на снезе і лёдзе павялічваецца ў некалькі разоў. Рухацца з уключаным святлом фар і абавязкова прышпільвацца ўсім у аўтамабілі. Пазбягаць любых рэзкіх рухаў і манеўраў, якія могуць прывесці да непрадказальных наступстваў. Быць вельмі ўважлівымі пры праездзе пераходаў і скрыжаванняў, прадзіманых участкаў. Ва ўмовах дрэннай бачнасці пешаходам важна выкарыстоўва святлоадбівальнікі, знаходзіцца далей ад края праезнай часткі, глядзець па баках і быць прадказальнымі. Пераходзіць дарогу толькі ва ўстаноўленых месцах, пераканаўшыся, што вадзіцелі вас бачаць і паспелі спыніцца".
Непагадзь дабралася і да Мінскай вобласці. Завея суправаджаецца парывістым ветрам. На дарогах хутка фарміруюцца снежныя намеці. Ва ўсіх раёнах снег расчышчаюць ва ўзмоцненым рэжыме.